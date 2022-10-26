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ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

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Середа 26 жовтня 2022 12:37
ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Підрозділи Збройних Сил України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Квадрокоптери отримали три різні підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Вони допоможуть захисникам України ефективніше вести повітряну розвідку, виявляти позиції супротивника та коригувати роботу артилерії.

ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet FoundationЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

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