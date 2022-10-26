ВСУ получили еще 5 квадрокоптеров при содействии Favbet Foundation

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Квадрокоптеры получили три разные подразделения ВСУ, выполняющие боевые задачи на линии фронта.

Они помогут защитникам Украины эффективнее вести воздушную разведку, выявлять позиции противника и корректировать работу артиллерии.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.