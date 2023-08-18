ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

Жінки-волонтери, попри ризик, доставили автомобіль бійцям-піхотинцям, які виконують бойові завдання в районі міста Бахмут.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 200 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.