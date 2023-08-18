ВСУ получили пикап Nissan Navara при содействии Favbet Foundation

Женщины-волонтеры, несмотря на риск, доставили автомобиль бойцам-пехотинцам, выполняющим боевые задания в районе города Бахмут.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 200 авто, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.