ЗСУ отримали новий бронеавтомобіль "Десна": фото та характеристики

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ новий багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA, призначений для переміщення піхоти і вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що новий бронеавтомобіль виготовили на українському підприємстві, і він належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів, як і американський HMMWV.
Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського універсального авто, та реальний бойовий досвід українських військових.
Бронеавтомобіль "Десна" має власне шасі, спроектоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах. Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м.
Саме такі габарити є оптимальними для забезпечення високої прохідності, стійкості при різких маневрах і малопомітності у польових умовах.
UAT.DESNA долає брід глибиною до 70 см та розганяється до 110 км/год. Кабіна вміщує водія і чотирьох піхотинців. При повній масі у 8,3 тонни максимальна вага корисного навантаження сягає 1,5 тонни. Бронеавтомобіль UAT.DESNA створили, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими повноцінними бронемашинами класу MRAP.
У Міноборони також додають, що у 2025 році ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок.
Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.
Раніше повідомлялось, що канадський виробник бронетехніки Roshel нещодавно передав українським військовим 1700 бронеавтомобіль Senator.
Основним захистом Senator є броньований корпус, що відповідає стандартам STANAG 4569, забезпечуючи стійкість до куль і вибухів. Машина обладнана сучасною системою зв’язку та може комплектуватися додатковими захисними елементами.