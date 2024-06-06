ЗСУ отримали недостатньо артилерійських снарядів, РФ усе ще має перевагу, - ISW

Зазначається, що російські сили біля Вовчанська все ще зберігають перевагу в боєприпасах у співвідношенні п'ять до одного.

Один із українських солдатів розповів, що надані Заходом боєприпаси, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. Натомість у росіян надалі "значна перевага" в боєприпасах.

"Російські сили намагаються досягти тактично й оперативно значущих переваг до того, як американська військова допомога прибуде до українських сил на фронті в повному обсязі. Первинне прибуття зброї, наданої Заходом, займе деякий час для того, щоб мати тактичний і оперативний ефект", - йдеться у звіті.