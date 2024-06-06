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ЗСУ отримали недостатньо артилерійських снарядів, РФ усе ще має перевагу, - ISW

Четвер 06 червня 2024 07:42
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ЗСУ отримали недостатньо артилерійських снарядів, РФ усе ще має перевагу, - ISW Фото: Україна має недостатньо снарядів, щоб протистояти росіянам (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України почали отримувати артилерійські боєприпаси з країн Заходу, але нинішні обсяги ще не дозволяють нашим захисникам ефективно протистояти росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили біля Вовчанська все ще зберігають перевагу в боєприпасах у співвідношенні п'ять до одного.

Один із українських солдатів розповів, що надані Заходом боєприпаси, почали "просочуватися" на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. Натомість у росіян надалі "значна перевага" в боєприпасах.

"Російські сили намагаються досягти тактично й оперативно значущих переваг до того, як американська військова допомога прибуде до українських сил на фронті в повному обсязі. Первинне прибуття зброї, наданої Заходом, займе деякий час для того, щоб мати тактичний і оперативний ефект", - йдеться у звіті.

Мільйон снарядів для України

Після того, як Європейський Союз вчасно не виконав обіцянку надати мільйон снарядів для ЗСУ, ініціативу в цьому питанні перехопила Чехія. Президент країни Петр Павел запропонував купити боєприпаси у третіх країн.

В рамках ініціативи Україні планують передати до 1,5 мільйонів снарядів. Київ розраховував отримати їх вже у квітні, але з невідомих поставка затримується.

Тим часом у США запрацював завод із виробництва 155-міліметрових снарядів для потреб України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця року Україна отримає мільйон снарядів у рамках чеської ініціативи.

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