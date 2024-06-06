ВСУ получили недостаточно артиллерийских снарядов, РФ все еще имеет преимущество, - ISW
Вооруженные силы Украины начали получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские силы в районе Волчанска сохраняют преимущество в боеприпасах в соотношении пять к одному.
Один из украинских солдат рассказал, что предоставленные Западом боеприпасы, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Зато у россиян продолжается "значительное преимущество" в боеприпасах.
"Российские силы пытаются достичь тактически и оперативно значимых преимуществ до того, как американская военная помощь прибудет к украинским силам на фронте в полном объеме. Первичное прибытие оружия, предоставленного Западом, займет некоторое время для того, чтобы иметь тактический и оперативный эффект", - говорится в отчете.
Миллион снарядов для Украины
После того, как Европейский Союз вовремя не выполнил обещание предоставить миллион снарядов для ВСУ, инициативу в этом вопросе перехватила Чехия. Президент страны Петр Павел предложил закупить боеприпасы у третьих стран.
В рамках инициативы Украине планируют передать до 1,5 миллионов снарядов. Киев рассчитывал получить их уже в апреле, но по неизвестным причинам поставка задерживается.
Тем временем в США заработал завод по производству 155-миллиметровых снарядов для нужд Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца года Украина получит миллион снарядов в рамках чешской инициативы.
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