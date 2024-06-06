ВСУ получили недостаточно артиллерийских снарядов, РФ все еще имеет преимущество, - ISW

Вооруженные силы Украины начали получать артиллерийские боеприпасы из стран Запада, однако нынешние объемы еще не позволяют нашим защитникам эффективно противостоять россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы в районе Волчанска сохраняют преимущество в боеприпасах в соотношении пять к одному.

Один из украинских солдат рассказал, что предоставленные Западом боеприпасы, начали "просачиваться" на линию фронта, но еще не приобрели значительных масштабов. Зато у россиян продолжается "значительное преимущество" в боеприпасах.

"Российские силы пытаются достичь тактически и оперативно значимых преимуществ до того, как американская военная помощь прибудет к украинским силам на фронте в полном объеме. Первичное прибытие оружия, предоставленного Западом, займет некоторое время для того, чтобы иметь тактический и оперативный эффект", - говорится в отчете.