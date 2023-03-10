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ЗСУ отримали черговий Nissan у рамках проекту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ"

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П'ятниця 10 березня 2023 14:16
ЗСУ отримали черговий Nissan у рамках проекту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ" Фото: ЗСУ отримали черговий Nissan у рамках проекту Favbet (скрін з YouTube)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України отримали вже 7-й автомобіль у рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ", організованого Favbet та Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту на YouTube.

Авто буде передано в розпорядження підрозділів Територіальної оборони Запорізької області.

"Ми продовжуємо працювати, аби наблизити перемогу. Війна триває, і нашим захисникам потрібна допомога", - повідомляють організатори проєкту.

Сьома тачка від Favbet та Favbet Foundation - автомобіль Nissan Navara. Його завдання: перевезення особового складу та витягання інших авто з багнюки.

Проведено повне технічне обслуговування авто, встановлено лебідку, додаткові конструкції для перевезення та захисту військових.

Nissan Navara пофарбували у зимовий камуфляж.

"Прокачка авто для ЗСУ" - проект компанії Favbet та Favbet Foundation, в рамках якого закуповують та готують до виконання бойових завдань 10 авто для військових.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ 80 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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