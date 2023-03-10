ВСУ получили очередной Nissan в рамках проекта Favbet

Вооруженные силы Украины получили уже 7-й автомобиль в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ", организованного Favbet и Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта на YouTube .

Автомобиль будет передан в распоряжение подразделений Территориальной обороны Запорожской области.

"Мы продолжаем работать, чтобы приблизить победу. Война продолжается, и нашим защитникам нужна помощь", - сообщают организаторы проекта.

Седьмая тачка от Favbet и Favbet Foundation - автомобиль Nissan Navara. Его задача: перевозка личного состава и вытягивание других автомобилей из грязи.

Проведено полное техническое обслуживание автомобиля, установлена лебедка, дополнительные конструкции для перевозки и защиты военных.

Nissan Navara покрасили в зимний камуфляж.

"Прокачка авто для ВСУ" - проект компании Favbet и Favbet Foundation, в рамках которого закупают и готовят к выполнению боевых задач 10 автомобилей для военных.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.