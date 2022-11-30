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ЗСУ отримали черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

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Середа 30 листопада 2022 12:58
ЗСУ отримали черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали черговий мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже працює в одному із спеціальних підрозділів ЗСУ на півдні України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.

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