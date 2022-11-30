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ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

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Среда 30 ноября 2022 12:58
ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже работает в одном из специальных подразделений ВСУ на юге Украины.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

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