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ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation

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Середа 10 травня 2023 14:17
ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation Фото6 ЗСУ отримали 110 автомобілів від Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали вже 110 автомобілів із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Остання партія з трьох авто - Skoda, Opel і Volkswagen - надійшла в розпорядження одного зі спеціальних підрозділів ЗСУ.

"Авто додають нашим захисникам мобільності, що вкрай важливо як при маневреній обороні, так і під час наступальних дій. Ми намагаємося якомога оперативніше задовольняти запити наших військових, адже розуміємо, яке значення зараз має час", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

ЗСУ отримали вже більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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Збройні сили України
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