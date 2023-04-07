ЗСУ отримали 100 авто від Favbet Foundation

Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України та інші сили оборони отримали 100 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Сотий за рахунком автомобіль надійшов у розпорядження одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони. Мова йде про пікап Mitsubishi L200.

Переважна більшість автівок, які ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation від початку великої війни, - це позашляховики високої прохідності. Також передавалися мікроавтобуси, броньовані авто, вантажівки і карети «швидкої» допомоги.

"Ми всі об’єдналися заради перемоги, і кожен з нас робить все, аби її наблизити. Команда фонду на постійному зв’язку з військовими на передовій, ми намагаємося максимально допомогти їм технікою, спорядженням і всім необхідним", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.