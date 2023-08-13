UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ в окупованих Олешках Херсонської області підірвали два склади з боєприпасами

Фото: ЗСУ в окупованих Олешках Херсонської області підірвали два склади (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів сьогодні вночі, 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У тимчасово окупованих Олешках за півночі знищено 2 склади БК, також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонська областьОлешкиВторгнення Росії до України