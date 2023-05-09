ЗСУ про обстріл Бахмута фосфорними бомбами: не змінив наших позицій, ми стоїмо

"Ворог протягом всієї війни порушив усі можливі та неможливі правила ведення війни, у тому числі й в застосуванні зброї - від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів", - зазначив Череватий.

За його словами, це дуже ускладнювало оборону, але ще раз підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українських воїнів.

"Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші воїни вистояли. І це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворога. Наші позиції залишаються, ми стоїмо", - заявив Череватий.

Нагадаємо, що 5 травня Сили спеціальних операцій показали кадри нічного обстрілу Бахмута. Тоді окупанти використали заборонені фосфорні боєприпаси, тому місто палало внаслідок обстрілу.

Додамо, після чого на наступний день українські захисники показали нові кадри обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами.

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