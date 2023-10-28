ЗСУ мають обмежений успіх у Запорізькій області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 27 жовтня російські війська провели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але підтверджених успіхів не досягли.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська захопили невказані позиції на Куп'янському напрямку за останній тиждень Російські блогери стверджували, що російські війська атакували поблизу Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Надії, Макіївки та Кремінної.

Представник командування сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив 27 жовтня, що російські війська на Куп'янському напрямку використовують менше боєприпасів, що знаходяться на прицілі, і вдвічі знизили інтенсивність обстрілів через дощ.

Російські джерела стверджували, що 27 жовтня українські війська провели безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Сіньківки, Тимківки та Сергіївки. Російський військовий блогер заявив, що російські війська відбили українські атаки під Петропавлівкою.

Операція №2 - Донецька область

За повідомленнями ISW, 27 жовтня українські війська продовжили обмежені наступальні операції під Бахмутом, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів. Представник командування сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть "активну оборону" на Бахмутському напрямку та ведуть наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій, коли вони мають таку можливість.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що підрозділи Російської Південної угруповання військ відбили українські атаки в районі Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки.

27 жовтня російські війська продовжили обмежені наступальні операції під Бахмутом та підтвердили успіхи. 26 жовтня російські війська просунулися на південь від Берехівського водосховища і досягли незначних успіхів на захід від Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили п'ять російських атак у районі Богданівки та Хромового та понад 10 російських атак у районі Кліщіївки та Андріївки. Фітьо заявив, що минулої доби сталося 20 бойових зіткнень.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували в районі Дубово-Васильівки, і описав російські війська як ті, хто намагається перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку.

Російський медіа-агрегатор заявив, що російські війська просунулися на висоти на північний схід від Хромового та відбили позиції біля залізничної лінії на схід від Кліщіївки 26 жовтня.

Російські війська продовжували наступальні операції під Авдіївкою 27 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили більше 20 російських атак поблизу Степового, Авдіївки, Північного, Тоненького та Первомайського.

Російські блогери 26 та 27 жовтня заявили, що російські війська обійшли українські укріплені позиції біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки. Також за їхніми словами, російські війська просунулися ближче до Авдіївського коксохімічного заводу та зміцнили подальший контроль над позиціями на Авдіївському сміттєзвалищі на північ від Авдіївки.

27 жовтня український військовий оглядач заявив, що російські війська захопили Авдіївський сміттєвий полігон і досягли невказаних успіхів поблизу залізничної лінії на північ від Авдіївки. Український військовий оглядач заявив, що російські війська досягають невизначених успіхів у напрямку Водяного-Тоненького, а російський блогер 26 жовтня заявив, що російські війська просунулися від Водяного до околиць Первомайського.

Український військовий оглядач заявив, що одне із командувань армії Росії змінило тактику в районі Авдіївки і тепер інструктує тактичні групи на північному та південному флангах Авдіївки чергувати атаки.

Російські війська проводять регулярні наступи на північ і південь від Авдіївки, але досягли лише деяких успіхів на північному фланзі Авдіївки і лише кількох незначних успіхів на південному фланзі з початку масштабніших наступальних дій 10 жовтня.

Західні та російські джерела продовжують повідомляти, що російські війська зазнали тяжких втрат і зазнають явних проблем з моральним духом у районі Авдіївки. 26 жовтня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські війська зазнали тисяч втрат і втратили щонайменше 125 одиниць бронетехніки в нещодавніх наступальних операціях під Авдіївкою.

Кірбі також заявив, що США спостерігали, як російські війська стратили тих, хто відмовляється виконувати накази у напрямку Авдіївки, а також як російські командири погрожували розстрілювати цілі підрозділи, якщо вони відступлять від вогню української артилерії у цьому районі. Російські джерела описали моральний дух росіян під Авдіївкою як неймовірно низький, а один російський блогер заявив, що моральний дух був визначальним фактором невдач Росії на початку відновлення наступальних дій під Авдіївкою.

Українські війська не проводили жодних підтверджених чи заявлених контратак поблизу Авдіївки 27 жовтня.

За словами інституту. 27 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що українські сили відбили більше 19 російських атак поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що елементи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки в районі Мар'їнки.

Російські війська провели обмежені наземні атаки в західній частині Донецької області, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Водяного.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Нікольського.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки під Вугледаром у період з 21 по 27 жовтня.

"Південна вісь"

За словами інституту, ЗСУ провели обмежені наступальні операції в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей, але 27 жовтня не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Російський батальйон "Восток", що діє на південному сході від Великої Новосілки, заявив, що українські сили атакували поблизу позицій батальйону, можливо, вздовж лінії Новодонецьке - Новомайорське.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі кордону заходу Донецької та сходу Запорізької областей, але 27 жовтня не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорська та Золотої Ниви.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська покращили свої позиції на південно-донецькому напрямку (західна Донецька область та прикордонний район Донецько-Запорізької області) за останній тиждень.

За повідомленнями інституту, ЗСУ продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 27 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили трохи просунулися у напрямку Роботиного. Інший військовий блогер заявив, що російські війська відступили з позицій поблизу Нестерянки після контратаки ЗСУ у цьому районі.

Російські джерела стверджували 26 та 27 жовтня, що українські війська атакували на північний захід від Вербового та поблизу Нестерянки, Копані, Рівного, Роботиного та Новопрокопівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили провели 19 безуспішних атак поблизу Роботиного та Вербового минулого тижня.

Російські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 27 жовтня не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на північний захід від Вербового.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська витіснили українські війська з позицій поблизу Вербового і провели серію контратак вздовж лінії Копані-Роботиного-Новопрокопівка-Вербове.

Як повідомляє ISW, 27 жовтня українські війська трохи просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області. Українські війська просунулися далі на південь під Антонівським автомобільним мостом на північ від Олешок.

Відомий російський військовий блогер, який раніше 25 жовтня стверджував, що російські війська витіснили українські війська з Кринки, стверджував, що українські сили зберігають позиції у Кринках станом на 26 жовтня, незважаючи на зусилля Росії витіснити українські сили із населеного пункту.

Військовий блогер також стверджував, що українські війська безуспішно атакували поблизу Піщанівки та продовжують діяти вздовж дороги поблизу Підступного та Козачих Таборів. Російський військовий блогер заявив, що на східному березі Херсонської області діють сім українських "штурмових груп", але поки що не назвав чисельність цих груп.

Російські війська, ймовірно, стурбовані майбутніми ударами України по російських аеродромах у російських тилових районах. Супутникові знімки від 26 жовтня показують, що російські війська, ймовірно, намалювали чотири обриси літаків МіГ-31 на лінії польоту на аеродромі Бельбек поблизу окупованого Севастополя, Крим, ймовірно, з метою привернути увагу України до чотирьох реальних МіГ-31, що залишилися на аеродромі.

ISW раніше оцінив, що удари українських ATACMS по оперативно значимих російських аеродромах в Україні 17 жовтня, ймовірно, спонукають російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми далі від лінії фронту.