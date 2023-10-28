ВСУ имеют ограниченный успех в Запорожской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 27 октября российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска захватили неуказанные позиции на Купянском направлении за последнюю неделю Российские блогеры утверждали, что российские войска атаковали близ Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Надии, Макеевки и Кременной.

Представитель командования сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил 27 октября, что российские войска на Купянском направлении используют меньше боеприпасов, находящихся на прицеле, и вдвое снизили интенсивность обстрелов из-за дождя.

Российские источники утверждали, что 27 октября украинские войска провели безуспешные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Синьковки, Тымковки и Сергеевки. Российский военный блогер заявил, что российские войска отразили украинские атаки под Петропавловкой.

Операция №2 - Донецкая область

По сообщениям ISW, 27 октября украинские войска продолжили ограниченные наступательные операции под Бахмутом, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов. Представитель командования сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские войска ведут "активную оборону" на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия для улучшения своих тактических позиций, когда у них есть такая возможность.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении. Министерство обороны России (МО) заявило, что подразделения Российской Южной группировки войск отразили украинские атаки в районе Богдановки, Клещиевки и Курдюмовки.

27 октября российские войска продолжили ограниченные наступательные операции под Бахмутом и подтвердили успехи. 26 октября российские войска продвинулись к югу от Береховского водохранилища и добились незначительных успехов к западу от Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили пять российских атак в районе Богдановки и Хромового и более 10 российских атак в районе Клещиевки и Андреевки. Фитьо заявил, что за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

Российский военный блогер заявил, что российские войска атаковали в районе Дубово-Васильевки, и описал российские войска как пытающиеся перехватить инициативу на Бахмутском направлении.

Российский медиа-агрегатор заявил, что российские войска продвинулись на высоты к северо-востоку от Хромового и отбили позиции у железнодорожной линии к востоку от Клещиевки 26 октября.

Российские войска продолжали наступательные операции под Авдеевкой 27 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили более 20 российских атак вблизи Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Российские блогеры 26 и 27 октября заявили, что российские войска обошли украинские укрепленные позиции возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки. Также по их словам, российские войска продвинулись ближе к Авдеевскому коксохимическому заводу и укрепили дальнейший контроль над позициями на Авдеевской свалке к северу от Авдеевки.

27 октября украинский военный обозреватель заявил, что российские войска захватили Авдеевский мусорный полигон и добились неуказанных успехов вблизи железнодорожной линии к северу от Авдеевки. Украинский военный обозреватель заявил, что российские войска достигают неопределенных успехов в направлении Водяное-Тоненькое, а российский блогер 26 октября заявил, что российские войска продвинулись от Водяного до окраин Первомайского.

Украинский военный обозреватель заявил, что одно из командований армии России изменило тактику в районе Авдеевки и теперь инструктирует тактические группы на северном и южном флангах Авдеевки чередовать атаки.

Российские войска проводят регулярные наступления к северу и югу от Авдеевки, но добились лишь некоторых успехов на северном фланге Авдеевки и лишь нескольких незначительных успехов на южном фланге с начала более масштабных наступательных действий 10 октября.

Западные и российские источники продолжают сообщать, что российские войска понесли тяжелые потери и испытывают явные проблемы с моральным духом в районе Авдеевки. 26 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские войска понесли тысячи потерь и потеряли по меньшей мере 125 единиц бронетехники в недавних наступательных операциях под Авдеевкой.

Кирби также заявил, что США наблюдали, как российские войска казнили тех, кто отказывается выполнять приказы в направлении Авдеевки, а также как российские командиры угрожали расстреливать целые подразделения, если они отступят от огня украинской артиллерии в этом районе. Российские источники описали моральный дух русских под Авдеевкой как невероятно низкий, а один российский блогер заявил, что моральный дух был определяющим фактором неудач России в начале возобновления наступательных действий под Авдеевкой.

Украинские войска не проводили никаких подтвержденных или заявленных контратак вблизи Авдеевки 27 октября.

По словам института. 27 октября российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские силы отразили более 19 российских атак вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Министерство обороны России заявило, что элементы российской Южной группировки войск отразили украинские атаки в районе Марьинки.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Водяного.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска провели безуспешные атаки близ Никольського.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки под Угледаром в период с 21 по 27 октября.

"Южная ось"

По словам института, ВСУ провели ограниченные наступательные операции в районе границы запада Донецкой и востока Запорожской областей, но 27 октября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Российский батальон “Восток”, который действует к юго-востоку от Великой Новоселки, заявил, что украинские силы атаковали вблизи позиций батальона, возможно, вдоль линии Новодонецкое-Новомайорское.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей, но 27 октября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Старомайорска и Золотой Нивы.

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска улучшили свои позиции на южно-донецком направлении (западная Донецкая область и пограничный район Донецко-Запорожской области) за последнюю неделю.

По сообщениям института, ВСУ продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но 27 октября не добились никаких подтвержденных успехов.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы незначительно продвинулись в направлении Работино Другой военный блогер заявил, что российские войска отступили с позиций близ Нестерянки после контратаки ВСУ в этом районе.

Российские источники утверждали 26 и 27 октября, что украинские войска атаковали к северо-западу от Вербового и вблизи Нестерянки, Копани, Ровного, Работино и Новопрокоповки.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы провели 19 безуспешных атак вблизи Роботино и Вербового на прошлой неделе.

Российские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но 27 октября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали северо-западнее Вербового

Российский военный блогер заявил, что российские войска вытеснили украинские войска с позиций близ Вербового и провели серию контратак вдоль линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое.

Как сообщает ISW, 27 октября украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области. Украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским автомобильным мостом к северу от Алешек.

Известный российский военный блогер, который ранее 25 октября утверждал, что российские войска вытеснили украинские войска из Крынки, утверждал, что украинские силы сохраняют позиции в Крынках по состоянию на 26 октября, несмотря на усилия России вытеснить украинские силы из населенного пункта.

Военный блогер также утверждал, что украинские войска безуспешно атаковали близ Пищановки и продолжают действовать вдоль дороги близ Подступного и Казачьих Лагерей. Российский военный блогер заявил, что на восточном берегу Херсонской области действуют семь украинских “штурмовых групп”, но пока не назвал численность этих групп.

Российские войска, вероятно, обеспокоены будущими ударами Украины по российским аэродромам в российских тыловых районах. Спутниковые снимки от 26 октября показывают, что российские войска, вероятно, нарисовали четыре очертания самолетов МиГ-31 на линии полета на аэродроме Бельбек близ оккупированного Севастополя, Крым, вероятно, с целью привлечь внимание Украины к четырем реальным МиГ-31, оставшимся на аэродроме.

ISW ранее оценил, что удары украинских ATACMS по оперативно значимым российским аэродромам в Украине 17 октября, вероятно, побудят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы дальше от линии фронта.