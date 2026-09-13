ЗСУ за ніч уразили одразу два великих НПЗ у глибокому тилу Росії

Однією з цілей став нафтопереробний завод "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.

"Славянский" є одним із найбільших незалежних НПЗ на півдні Росії. Підприємство здатне переробляти близько 5,2 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. За даними Генштабу, підприємство також задіяне у забезпеченні потреб російських військ.

Під ударом опинився "Танеко"

Другим нафтопереробним підприємством, яке уразили українські сили, став завод "Танеко" у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан.

На території НПЗ зафіксували займання одного з резервуарів.

Отже, за одну ніч під ударом опинилися одразу два російські підприємства нафтової галузі, розташовані за сотні кілометрів від України.

Окрім НПЗ, Сили оборони України уразили в Міллеровому Ростовської області РФ місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника.

У Генштабі окремо повідомили про результати аналізу додаткових даних щодо попередньої атаки.

Зокрема, встановлено, що 11 вересня на Саратовському НПЗ у Саратові було пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти ЕЛЗУ-АВТ-6. Також пошкоджень зазнала ділянка магістрального трубопроводу.

У Генеральному штабі наголосили, що робота Сил оборони України по ключових військових цілях противника триває.