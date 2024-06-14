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В ЗСУ назвали втрати РФ на Харківському напрямку з початку нового наступу

Фото: названо втрати РФ на Харківському напрямку з початку нового наступу 10 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також - десятки танків, ББМ та складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку за період з 10 травня по 10 червня склали:

  • особового складу - близько 4000 осіб (безповоротні та санітарні втрати ворога).

До того ж, Силами оборони України було знищено та пошкоджено:

  • танків - 52;
  • бойових бронемашин - 59;
  • артилерійських систем - 165;
  • техніка ППО - 6 одиниць;
  • бліндажів/укриттів о/с ворога - 425;
  • складів боєприпасів - 37.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківському напрямку

10 травня російські війська зробили нову спробу наступу в Харківській області – на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

На даний момент, за словами президента Володимира Зеленського, Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.

Додамо, як уточнили в Інституті вивчення війни на 14 червня, ЗСУ нещодавно мали успіх під час контратак у північній частині Харківської області, де відновили позиції.

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