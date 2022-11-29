ЗСУ назвали причину сьогоднішніх масштабних тривог: яка була небезпека

"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав Ігнат.

При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.

"Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет", - підкреслив Ігнат.

При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як "Калібр" у ворога залишилося не так і багато.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада вдень в Україні неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги одночасно низці областей. Також була і масштабна загроза по всіх регіонах. Втім, через деякий час давали відбій.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

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