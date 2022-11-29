UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ назвали причину сьогоднішніх масштабних тривог: яка була небезпека

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні вдень оголошували декілька разів повітряну тривогу, яка стрімко ширилася областями через загрозу ракетного удару. Небезпека була через загрозу ворожого наземного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", - сказав Ігнат.

При цьому він зазначив, противник дійсно намагається збільшити кількість своїх ракет.

"Знаємо, що ворог додав кількість кораблів, літаків. Це може свідчити про збільшення і кількості ракет", - підкреслив Ігнат.

При цьому він звернув увагу, що високоточних ракет, наприклад таких як "Калібр" у ворога залишилося не так і багато.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада вдень в Україні неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги одночасно низці областей. Також була і масштабна загроза по всіх регіонах. Втім, через деякий час давали відбій.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украинывоздушная тревогаракетный удар