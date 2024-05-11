У ЗСУ назвали головну мету наступу РФ у Харківській області

"Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутянський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

За його словами, коли з’являється додаткова точка ведення бойових дій, працюють стандартні військові протоколи, які вимагають, окрім того, що війська, які задіяні безпосередньо на полі бою, обов’язково повинні мати резерви.

"І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км в залежності від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - констатував Тимочко.

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська спробували прорвати кордон на Харківщині. ЗСУ змогли відбити атаку, але бої продовжуються.

При цьому російські війська не лише намагаються зайти в Україну, використовуючи ДРГ, а також обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й сусідні до кордону населені пункти за допомогою КАБів, артилерії. Зокрема, зараз проводиться евакуація із Вовчанська та сіл.

Зазначимо, що, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі загрози для Харкова у зв'язку з активізацією РФ у прикордонних районах немає.

Докладніше про те, що відбувається на півночі Харківської області та наскільки загрозлива ситуація - читайте у матеріалі РБК-Україна.