В ВСУ назвали главную цель наступления РФ в Харьковской области

"Враг сейчас усилил наступательные действия в районе того же Купянска, Бахмутянское направление. Они видят, что не могут добиться серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на любом из этих направлений и провести активную наступательную операцию по любой линии фронта", - пояснил он.

По его словам, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, работают стандартные военные протоколы, требующие, кроме того, что войска, задействованные непосредственно на поле боя, обязательно должны иметь резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, непосредственно задействованных на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", - констатировал Тимочко.

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские войска попытались прорвать границу Харьковской области. ВСУ смогли отбить атаку, но бои продолжаются.

При этом, россиские войска не только пробуют зайти в Украину, используя ДРГ, а также обстреливают не только позиции ВСУ, но и близлежащие к границе населенные пункты с помощью КАБов, артиллерии. В частности, сейчас проводится эвакуация из Волчанска и сел.

Отметим, что по словам главы ОВА Олега Синегубова, на данный момент угрозы для Харькова в связи с активизацией РФ в приграничных районах нет.

Подробнее о том, что происходит на севере Харьковской области и насколько угрожающая ситуация - читайте в материале РБК-Украина.