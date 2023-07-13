ВСУ наступают на юге и удерживают позиции на левом берегу Херсона: карты боев ISW

Украинские войска успешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Также, ВСУ продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры показывают, что российские силы по состоянию на 11 июля продвинулись к востоку от Котляровки. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что российские силы не удерживают позиции в Торском. Украинский Генштаб утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Веселого (31 км к югу от Кременной).

Бои в Донецкой области

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия к северу и югу от Бахмута. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на направлениях Белая Гора-Андреевка (10-12 км юго-западнее Бахмута) и Белая Гора-Курдюмовка (12-13 км юго-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы закрепились на высоте к востоку от Орехово-Василовки и почти вышли на трассу Е40 Бахмут-Славянск. Другой блоггер заявил, что украинские войска атаковали юго-западную окраину Берховки.

12 июля российские войска контратаковали украинские позиции в районе Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили атаки россиян вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к востоку от Орехово-Василовки.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали отражать российские атаки вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки), Победы (32 км юго-западнее Авдеевки), Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).



Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ наступали в направлении Ласточкиного (4 км северо-западнее Авдеевки), но не вошли в населенный пункт. Другой источник утверждал, что российские войска начали неудачные наступательные операции вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и в окрестностях Красногоровки.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 12 июля украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Украинские войска 12 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и, как сообщается, добились успехов в этом районе.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бердянском направлении, а спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска достигли частичного успеха на этом направлении и продвинулись вдоль линии фронта.

Российский блогер заявил, что украинские войска продвигаются к северу и югу от Приютного. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно контратаковали в направлении Благодатного (5 км к югу от Великой Новоселки).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия в Мелитопольском направлении. Генштаб подтвердил, что украинские войска нанесли прямой удар по гостинице в оккупированной Запорожской области, где, по данным российских источников, находился штаб 58-й общевойсковой армии.

Российские источники утверждают, что 11 июля в результате удара крылатой ракетой Storm Shadow по штабу 58-й общевойсковой армии погиб заместитель командующего Южным военным округом РФ генерал-лейтенант Олег Цоков. ISW считает, что присутствие Цокова на командном пункте говорит о том, что он лично руководил войсками, ответственными за отражение украинских контрнаступлений на ключевых участках западной Запорожской области.

Российские источники утверждали, что украинские силы якобы нанесли удары кассетными боеприпасами, предоставленными Западом, ISW не видела визуального подтверждения этому.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста на 12 июля.