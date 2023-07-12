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ЗСУ наступають на двох напрямках біля Бахмута та мають успіх, - Генштаб

Фото: ЗСУ наступають північніше та південніше Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують наступ на трьох напрямках фронту, зокрема на двох ділянках поблизу Бахмута. Проте окупанти активно обороняються та стягують резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Наші воїни завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначив Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

За його словами, ворог чинить потужний опір поблизу Бахмута, переміщує війська та застосовує резерви.

Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські окупанти активно застосовують тут резерви, зазнають значних втрат. На вказаних напрямках тривають важкі бої.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, українські від початку літа посилили наступальні операції у Запорізькій та Донецькій областях. Українським військовим вдалося звільнити до десятка населених пунктів. Проте окупанти у відповідь активізували атаки біля Авдіївки, Мар'їнки та Лимано-Куп'янському напрямку.

Так, аналітики ISW зазначають, що наші захисники контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні України.

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