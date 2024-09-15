ЗСУ наступають у Глушковському районі, ворог просунувся в Донецькій області: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська продовжували наступ у Глушковському районі та операції в цьому районі Курської області 14 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, як ЗСУ діють у південній частині Веселого (на південний захід від Глушкового), а російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили селище.

Російські блогери також розповідали, що ЗСУ просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушкового) і в полях на південь від Теткіного (приблизно 25 км на південний захід від Глушкового) вздовж кордону з Сумською областю.

Російські джерела ISW стверджували, що 13 і 14 вересня ЗСУ продовжували штурм поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки та Нового Путі.

Повідомляється, що 14 вересняЗСУ продовжували просуватися на північ від Суджі. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поріччя.

Також російські джерела розповідали, що ЗСУ продовжували атаки поблизу Апанасовки, Любимівки та Обуховки, біля Мар'ївки та Руської Конопельки 13 і 14 вересня.

Війська РФ нещодавно повернули раніше втрачену територію в "українському виступі" у Курській області, та продовжили контратаку 14 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що війська РФ увійшли в західну частину Любимівки, а російський блогер стверджував також про просування до південно-західній околиці Любимовки, а також на полях на північний захід від Дарино.

На геолокаційних кадрах від 14 вересня видно піхоту російської 810-ї окремої морської піхотної бригади, яка діє в центрі Борків, що свідчить про те, що війська РФ нещодавно могли просунутися далі в межах населеного пункту, пише ISW.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ захопили Борки, хоча інший блогер розповідав, що ЗСУ залишаються в західній частині населеного пункту.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 14 вересня продовжували наступальні дії у північній частині Харківської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ 13 і 14 вересня вели наступальні дії в районі Липців, Глибокого, Вовчанська і Гатище.

14 вересня в Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що підрозділи російського 79-го мотострілецького полку, які діють поблизу Глибокого, стикаються з випадками дезертирства через погане забезпечення.

Операція №2 - Луганська область

14 вересня тривали бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували 13 і 14 вересня, що війська РФ просунулися на південь від Піщаного та в районі Серебрянського лісу, але в ISW не спостерігали підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, в районі Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, в напрямку Лозової, поблизу Копанки, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського, Тернів, Зарічного, Ямполівки, Торського та Серебрянки 13 і 14 вересня.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 14 вересня продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку, але без підтвердженого просування.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в лісистій місцевості на північний захід від Білогорівки, відтіснивши ЗСУ через річку Сіверський-Донець, де вона протікає на північ від Білогорівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 13 і 14 вересня ворог продовжував атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та Спірного.

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 вересня, показують, що путінські війська досягли незначних успіхів у напрямку каналу Сіверський Донецьк - Донбас на південь від Григорівки.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися біля каналу на південь від Григорівки.

Деякі російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська також перетнули канал на південь від Часового Яру в районі, де канал проходить на захід від Кліщіївки, що узгоджується з поточною оцінкою ISW щодо лінії фронту на захід від Кліщіївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки в самому Часовому Яру та на південний схід від цього міста поблизу Андріївки.

Російські загарбники 13 і 14 вересня продовжували наступальні дії в районі Торецька, Дружби та Нелипівки, але не просунулися.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, як путінські війська атакують і захоплюють українську траншею на північний захід від Українська.

В ISW пишуть, що це може вказувати не те, що російські окупанти просунулися на захід Українська через північний фланг - як мінімум.

"Російські сили, ймовірно, намагаються витіснити українські сили з Українська, віддаючи перевагу наступам на його північному та південному флангах, і, ймовірно, чекають, доки українські війська під загрозою оточення відступлять від населеного пункту, перш ніж безпосередньо атакувати населений пункт", - йдеться у звіті.

В ISW додають, що війська РФ, можливо, захопили весь Українськ, хоча експерти Інтитутут не спостерігали жодного візуального підтвердження цього.

В Міноборони РФ заявляли про захоплення н.п. Желанне Перше, але в ISW не знайшли доказів.

Російські джерела продовжували повідомляти, що війська РФ завдають ударів по мостах у Покровську та поблизу нього, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення ЗСУ на Покровському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомои про російські атаки поблизу Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Миролюбівки, Селидового, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки, Михайлівки, Долинівки, Желанне Перше, Желанне Друге, біля Українська та в напрямку Новотроїцького.

Повідомляється, що російські окупанти готуються відновити штурмові операції на захід від Донецька, але 14 вересня загарбники не просувалися в йьому районі.

14 вересня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ проводять артилерійську підготовку поля бою, в тому числі за допомогою термобаричних артилерійських систем ТОС-1А, на ділянках на захід від Красногорівки з метою підготовки до поновлення наступу на Георгіївку, Олександропіль та Максимілянівку.

Один блогер заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють на захід від Красногорівки, щоб підготуватися до нових атак.

У Генштабі ЗСУ повідомили про російські атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки 13 і 14 вересня.

Російські окупанти нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 вересня, видно, як війська РФ наступають під час посиленого механізованого штурму взводу на Південнодонбаську вугільну шахту №3 (Сурхай) на захід від Водяного.

Російський блогер стверджував, що війська РФ атакували шахту двома хвилями та начебто досягли тактичного успіху, але зазначив, що ЗСУ все ще присутні в цьому районі, і що війська РФ ще не захопили весь шахтовий комплекс.

Російські "воєнкори" розповідали, що бої тривають також біля шахти №1 "Південнодонбаська" (на північний схід від Вугледара та на південь від шахти №3).

Один блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися на захід від Пречистівки понад 4 км завширшки та 2 км завглибшки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти посилюють переміщення військової техніки та особового складу в район Донецька-Вугледара через тил окупованих частин Запорізької та Донецької областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Катеринівки та Водяного, біля Вугледара та коло Золотої Ниви.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 14 вересня.

13 і 14 вересня тривали позиційні бойові дії на лівобережжі Херсонської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що тривають бої на островах у дельті Дніпра, зокрема на острові Білогрудий, Козацький та Милкий.

Повідомляється, що українські удари продовжують впливати на операції російського флоту.

За словами оглядача Машовця, командування ЧФ РФ вирішило запускати крилаті ракети "Калібр" лише з підводних човнів, та обладнало для таких пусків райони в Мисхако (на південний захід від Новоросійська, Краснодарський край).

Машовець зазначив, що ймовірність превентивного удару безпілотників ВМС ЗСУ по підводних човнах з "Калібром" менша.

Користувачі Open Source X (раніше Twitter) опублікували 14 вересня супутникові знімки, які показують, що флот РФ евакуював судна з порту Новоросійськ, можливо, до Геленджика (приблизно 30 кілометрів на південний схід від Новоросійська).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ 14 вересня повідомлялося, що з початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Також у командуванні Сил оборони України поінформували, що російські загарбники продовжують проби прориву оборони ЗСУ на кількох напрямках у Донецькій області.