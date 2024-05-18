ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова, - Генштаб

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ. З початку доби окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, успіху не мали.

"Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Харківському напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки. З початку цієї доби втрати Росії складають 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки.

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