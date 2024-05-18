ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова, - Генштаб

Украинские войска пытаются оттеснить россиян в направлении населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова и в 10 километрах от границы с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как отмечается, на Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.
"Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.
скриншот deepstatemap.live
Уже неделю на севере Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются прорвать позиции украинских войск, в частности вблизи города Волчанск, освобожденного от российской оккупации осенью 2022 года.
По словам главнокомандующего ОМУ Александра Сырского, Россия расширила фронт на 70 километров. Как отмечает военное командование, ситуация на Харьковском направлении контролируемая.
По мнению президента Владимира Зеленского, наступление России на севере Харьковской области может быть первой волной атак врага.
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