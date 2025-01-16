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ЗСУ намагаються ліквідувати "плацдарм" росіян на березі річки Оскіл, - ОСУВ "Хортиця"

Харківська область, Четвер 16 січня 2025 21:36
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ЗСУ намагаються ліквідувати "плацдарм" росіян на березі річки Оскіл, - ОСУВ "Хортиця" Фото: ЗСУ намагаються ліквідувати "плацдарм" росіян на березі річки Оскіл (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл у Харківській області. ЗСУ хочуть відловити окупантів й повністю відновити контроль над узбережжям річки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що це зазвичай невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік.

"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі. Але це не плацдарм у класичному розумінні. Це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населених пунктах, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", - розповів речник.

За його словами, ЗСУ намагаються їх відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки.

"З іншого боку українські війська намагаються їх там відловити й повністю відновити контроль над узбережжям річки, щоб ми вже не переймалися тим, що якась група може проникнути чи десь сховатися", - додав Трегубов.

Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що Сили оборони фіксують спроби російських окупантів переправитись через річку Оскіл у Харківській області на надувних човнах. Але усі спроби були невдалими.

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