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ЗСУ накрили позиції росіян та знищили живу силу противника (відео)

Фото: ЗСУ накрили позиції росіян та знищили живу силу противника (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося виявити позиції російських військових та атакувати їх. Внаслідок цього була знищена група окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Привіти росіянам від бійців Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як російські окупанти ховаються у невеликих будинках в чистому полі. Після цього ці позиції накривають щільним вогнем і таким чином ЗСУ знищують групу загарбників.

Нагадаємо, що українські десантники продовжують знищувати живу силу окупантів біля Бахмута, гатячи по позиціях росіян, філігранно потрапляючи прямо в ціль.

Українським військовим вдалося влучними попаданнями знищити дві бойові машини піхоти окупантів.

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