ЗСУ накопичують сили для нового великого наступу: де і коли він може початися

Як стверджує аналітик Атлантичної ради Пітер Дікінсон, новий наступ ЗСУ матиме "вирішальне значення для збереження підтримки міжнародної спільноти та демонстрації того, що їхні величезні фінансові та військові зусилля для України дають результати".

За словами колишнього полковника армії США Лайама Коллінза, Україна має організувати атаку до того, як навесні розтане сніг і підуть морози, що ускладнить використання ґрунтових доріг.

"Україна захоче провести цю атаку, поки земля промерзла і перебуває у сприятливому для них стані", - підкреслив Коллінз, додавши, що українські сили можуть переносити стрес бойових дій за низьких або мінусових температур набагато краще, ніж росіяни, які мають проблеми з логістикою, моральним духом та лідерством.

Щодо напряму нового наступу, то аналітики називають найбільш очевидним місцем для атаки південь України, з наступним проривом до узбережжя Азовського моря.

"Ймовірно, у бік Бердянська, можливо, у бік Мелітополя, щоб ізолювати від поповнення запасів російські сили, що прямують у бік Криму", - вважає аналітик Атлантичної ради Дікінсон.

Він зазначив, що така атака буде набагато масштабнішою версією Херсонського наступу, коли росіян відрізали від постачання і ті змушені були відступити.

Також експерти припускають, що Україна може спробувати застати росіян зненацька, надсилаючи неправдиву інформацію, як це було перед масштабним Харківським наступом, коли окупаційні війська чекали на атаку на півдні.

При цьому полковник Коллінз попереджає, що чим більше росіяни будуть змушені відступати, тим важче боротиметься з ними. Однак він упевнений, що російська армія, у свою чергу, не може проводити великомасштабний вогневий маневр, оскільки вони не мають такої можливості.