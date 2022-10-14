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ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня, - FT

Фото: західна розвідка вважає, що ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська війська можуть наступного тижня звільнити Херсон від окупантів та просунутися до правого берега Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Мова йде про наступ української армії на правому березі річки Дніпро. У ЗМІ зазначили, що про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Видання нагадало, що останніми тижнями українські військові звільнили десятки населених пунктів, тому контрнаступ може продовжитися.

"Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське Міністерство оборони, що стало найбільшим поступом України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви у лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше колаборанти заявили про намір вивезти дітей та літніх людей з Херсонської області до Криму та на територію РФ.

Пізніше стало відомо, що окупанти планують вивезти до 30 тисяч жителів, а дітей можуть не повернути.

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