ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні. В ISW пояснили, за яких умов

Сума факторів

На думку експертів, значний успіх Сил оборони України на південному напрямку буде вірогіднішим, якщо:

російські загарбники не мають необхідних резервів та бойової міці для підтримки своєї оборони у західній частині Запорізької області; бійці ЗСУ зберігають достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойової могутності ЗС РФ; російські оборонні позиції за нинішнім районом бойових дій не так сильно заміновані та добре підготовлені, як укріплення, які вже прорвали українські війська.

Аналітики відзначають, що ця гіпотеза недійсна, якщо будь-яке з цих припущень буде невірним, та додають при цьому, що "є ознаки того, що ці припущення залишаються чинними на момент написання цієї статті".

У окупантів не вистачає сил для зміцнення оборони

Так, йдеться у звіті ISW, експерти продовжують вважати, що ЗС РФ не мають достатніх сил, розгорнутих у Західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

Також фахівці вважають, що ЗСУ повинні мати можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані.

Як розповіли в Інституті вивчення війни, операції ЗСУ в районі Бахмута скували російські війська на сході України та далеко від південного фронту, а також допомогли запобігти створенню стратегічного резерву окупантів.

Як заявив начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов 22 вересня, російські військові розгорнули свою "резервну армію", тобто 25-ту загальновійськову армію САА, приблизно "північніше Бахмута" для захисту від контрнаступів ЗСУ на Донбасі.

Що з прогнозами

"Залишається незрозумілим, чи є в українських сил достатньо резервних сил і бойової могутності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні доти, доки російська оборона не буде прорвана, щоб ефективно використати оперативний прорив", - йдеться у звіті.

Також залишається незрозумілим, наскільки заміновані та добре підготовлені російські позиції на південь від поточного району бойових дій, додають аналітики.

В ISW зауважують, що контрнаступ ЗСУ "перебуває у надзвичайно динамічній фазі", й експерти не готові дати якийсь впевнений прогноз розвитку подій, незважаючи на недавні позитивні показники.

"Спостерігачам слід проявити терпіння до плану української кампанії та очікувати, що контрнаступ України продовжиться до зими 2023 року і до весни 2024 року. Україні не обов'язково здійснювати раптове та різке глибоке проникнення, щоб досягти успіху", - резюмують аналітики.

Ключові висновки:

Підрозділи трьох російських дивізій активно обороняються від атак ЗСУ в районі виступу біля Оріхова на заході Запорізької області.

Станом на 24 вересня українські сили завдавали ударів у трьох напрямках у межах Оріхівського виступу.

Російські джерела повідомляють, що ЗСУ увійшли до Вербового 22 вересня, і станом на 24 вересня продовжили атаки в цьому населеному пункті з використанням бронетехніки.

За даними російських джерел, українські війська наступають на північ від Вербового і можуть ізолювати 56-й полк ВДВ, дислокований у Новофедорівці, від інших полків окупантів у районі Вербового.

Російські сили продовжують витрачати значну бойову міць на контратаки, щоб утримати свої поточні позиції, і, схоже, опираються оперативно обґрунтованому курсу дій - відступу на підготовлені оборонні позиції на південь.

Військове командування РФ, можливо, віддає наказ про ці контратаки, щоб виграти час, але незрозуміло, як Кремль має намір використати час, куплений такою ціною.

Принесення Росією в жертву бойової могутності заради стримування кожного метра може, як альтернатива, бути спрямоване на підтримку цілей Кремля в інформаційній та гібридній війні.

Опір РФ поступці позицій може також бути пов'язаний зі спробами російських військових командирів і чиновників використовувати контрнаступ для досягнення політичних цілей, або це може бути результатом мікроменеджменту Путіна.

Війська РФ 24 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк та на заході Запорізької області.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 24 вересня, українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Своєю чергою, окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, проте без успіху.

У військовому командуванні зазначили, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби на фронтах відбулося 24 бойові зіткнення.