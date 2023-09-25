ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге. В ISW объяснили, при каких условиях

Сумма факторов

По мнению экспертов, значительный успех Сил обороны Украины на южном направлении будет более вероятен, если:

российские захватчики не имеют необходимых резервов и боевой мощи для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области; бойцы ВСУ сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи ВС РФ; российские оборонительные позиции за нынешним районом боевых действий не так сильно заминированы и хорошо подготовлены, как укрепления, которые уже прорвали украинские войска.

Аналитики отмечают, что эта гипотеза недействительна, если любое из этих предположений будет неверным, и добавляют при этом, что "есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания этой статьи".

У оккупантов не хватает сил для укрепления обороны

Так, говорится в отчете ISW, эксперты продолжает считать, что ВС РФ не имеют достаточных сил, развернутых в западной Запорожской области в Украине, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону.

Также специалисты полагают, что ВСУ должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы.

Как рассказали в Институте изучения войны, операции ВСУ в районе Бахмута удерживали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва оккупантов.

Как заявил начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 22 сентября, российские военные развернули свою "резервную армию", то есть 25-ю общевойсковую армию САА, примерно "севернее Бахмута" для защиты от контрнаступлений ВСУ на Донбассе.

Что с прогнозами

"Остается неясным, есть ли у украинских сил достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв", - говорится в отчете.

Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий, добавляют аналитики.

В ISW подчеркивают, что контрнаступление ВСУ "находится в чрезвычайно динамичной фазе", и эксперты не готовы дать какой-либо уверенный прогноз развития событий, несмотря на недавние положительные показатели.

"Наблюдателям следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года. Украине не обязательно осуществлять внезапное и резкое глубокое проникновение, чтобы добиться успеха", - резюмируют аналитики.

Ключевые выводы:

Подразделения трех российских дивизий активно обороняются от атак ВСУ в районе выступа около Орехова на западе Запорожской области.

По состоянию на 24 сентября украинские силы наносили удары по трем направлениям в пределах Ореховского выступа.

Российские источники сообщают, что ВСУ вошли в Вербовое 22 сентября, и по состоянию на 24 сентября продолжили атаки в этом населенном пункте с использованием бронетехники.

По данным российских источников, украинские войска наступают севернее Вербового и могут изолировать 56-й полк ВДВ, дислоцированный в Новофедоровке, от других полков оккупантов в районе Вербового.

Российские силы продолжают тратить значительную боевую мощь на контратаки, чтобы удержать свои текущие позиции, и, похоже, сопротивляются оперативно обоснованному курсу действий - отступлению на подготовленные оборонительные позиции южнее.

Военное командование РФ, возможно, отдает приказ об этих контратаках, чтобы выиграть время, но неясно, как Кремль намерен использовать время, купленное такой ценой.

Принесение Россией в жертву боевой мощи ради сдерживания каждого метра может, в качестве альтернативы, быть направлено на поддержку целей Кремля в информационной и гибридной войне.

Сопротивление РФ уступке позиций может также быть связано с попытками российских военных командиров и чиновников использовать контрнаступление для достижения политических целей, или же это может быть результатом микроменеджмента Путина.

Войска РФ 24 сентября продолжили наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк и на западе Запорожской области.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 24 сентября, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, однако без успеха.

В военном командовании отметили, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток на фронтах состоялось 24 боевых столкновения.