ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге. В ISW объяснили, при каких условиях

Украинские защитники в ходе контрнаступательных действий смогут добиться на южной линии фронта значительного оперативного прорыва, если подтвердятся несколько ключевых предположений аналитиков о возможностях ВСУ на этом участке, состоянии оборонительных линий оккупантов и не только.
Об этом высказались аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов, значительный успех Сил обороны Украины на южном направлении будет более вероятен, если:
Аналитики отмечают, что эта гипотеза недействительна, если любое из этих предположений будет неверным, и добавляют при этом, что "есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания этой статьи".
Так, говорится в отчете ISW, эксперты продолжает считать, что ВС РФ не имеют достаточных сил, развернутых в западной Запорожской области в Украине, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону.
Также специалисты полагают, что ВСУ должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы.
Как рассказали в Институте изучения войны, операции ВСУ в районе Бахмута удерживали российские войска на востоке Украины и вдали от южного фронта, а также помогли предотвратить создание стратегического резерва оккупантов.
Как заявил начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 22 сентября, российские военные развернули свою "резервную армию", то есть 25-ю общевойсковую армию САА, примерно "севернее Бахмута" для защиты от контрнаступлений ВСУ на Донбассе.
"Остается неясным, есть ли у украинских сил достаточно резервных сил и боевой мощи, чтобы продолжать проводить наступательные операции на юге до тех пор, пока российская оборона не будет прорвана, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв", - говорится в отчете.
Также остается неясным, насколько заминированы и хорошо подготовлены российские позиции к югу от текущего района боевых действий, добавляют аналитики.
В ISW подчеркивают, что контрнаступление ВСУ "находится в чрезвычайно динамичной фазе", и эксперты не готовы дать какой-либо уверенный прогноз развития событий, несмотря на недавние положительные показатели.
"Наблюдателям следует проявить терпение к плану украинской кампании и ожидать, что контрнаступление Украины продолжится до зимы 2023 года и до весны 2024 года. Украине не обязательно осуществлять внезапное и резкое глубокое проникновение, чтобы добиться успеха", - резюмируют аналитики.
По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 24 сентября, украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, однако без успеха.
В военном командовании отметили, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток на фронтах состоялось 24 боевых столкновения.
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