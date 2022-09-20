ЗСУ можуть відтіснити росіян у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця року, - Ходжес

Українські військові можуть відтіснити російських окупантів у Луганській області на позиції 23 фералі до кінця 2022 року.

Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес розповів у бліц-інтерв'ю РБК-Україна .

"Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили", - сказав він.

Ходжес також очікує, що українські захисники деокупують Крим до середини 2023 року.

Крім того, генерал США вважає, що керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.