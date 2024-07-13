ЗСУ можуть відсунути росіян від Часового Яру, є всі шанси, - ОСУВ "Хортиця"

Військові Збройних сил України мають шанси на те, щоб відсунути російських окупантів з території Часового Яру.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.
"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.
Нагадаємо, що нещодавно Волошин повідомляв, що після виходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру ворожі атаки продовжуються, проте акцент зміщується.
Ми також повідомляли, що Forbes опублікували дані про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових. В ЗСУ відреагували на дану публікацію та запевнили, що дані надто завищені.
Водночас військові назвали актуальні дані.
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