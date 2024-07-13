ЗСУ можуть відсунути росіян від Часового Яру, є всі шанси, - ОСУВ "Хортиця"

Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.