ВСУ могут отодвинуть россиян от Часового Яра, есть все шансы, - ОСГВ "Хортица"

Волошин пояснил, что в эти сутки враг также не оставлял попыток штурмовать и показывать свое присутствие в районе Временного Яра, однако подчеркнул, что силы обороны отражаются и держатся.

"Времена Яр - это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинут и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - отметил спикер.