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ВСУ могут отодвинуть россиян от Часового Яра, есть все шансы, - ОСГВ "Хортица"

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин (Оперативно стратегическая группировка войск Хортица)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины имеют шансы на то, чтобы отодвинуть российских оккупантов с территории Временного Яра.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Волошин пояснил, что в эти сутки враг также не оставлял попыток штурмовать и показывать свое присутствие в районе Временного Яра, однако подчеркнул, что силы обороны отражаются и держатся.

"Времена Яр - это украинский город и есть все шансы, что врага оттуда отодвинут и уничтожим его на том направлении, как уже было раньше", - отметил спикер.

 

Напомним, что недавно Волошин сообщал, что после выхода сил обороны из микрорайона "Канал" во Временном Яру вражеские атаки продолжаются, однако акцент смещается.

Мы также сообщали, что Forbes опубликовали данные о том, что Россия в битве во времена Яра якобы потеряла до 99 тысяч военных. В ВСУ отреагировали на данную публикацию и заверили, что данные слишком завышены.

В то же время, военные назвали актуальные данные.

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