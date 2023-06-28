ЗСУ можуть проводити операції на затоплених після підриву ГЕС територіях: карти боїв ISW

ЗСУ мають ініціативу під Бахмутом, а також успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямках. Крім того, Сили оборони можуть проводити операції на територіях, які були затоплені внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

27 червня російські та українські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).

Російський військовий блогер заявив, що частини російської 76-ї десантно-штурмової дивізії (ВДВ) продовжують наступ у районі Кремінського лісу. Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної) та Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної).

У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили дві наземні атаки українських військ у невстановленому районі на Лиманському напрямку, а російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно атакували біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські чиновники сигналізують, що українські війська використовують збройне повстання в Росії та активізують контрнаступальні операції в районі Бахмута станом на 27 червня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська взяли до уваги конфлікт "Вагнера" з МО РФ при плануванні операцій на сході України. Маляр заявила, що українські війська четверту добу поспіль ведуть контрнаступальні дії та наступають на флангах Бахмута. Вона сказала, що ситуація в Бахмуті складна, оскільки російські війська займають великі укріплення в місті, а українські війська будуть просуватися повільніше.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили мають бойову ініціативу в районі Бахмута. Речник Генштабу України Андрій Ковальов заявив, що українські війська продовжують наступальні дії в районах Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) та Північного (20 км на південний захід від Бахмута).

Відомий російський військовий блогер охарактеризував російську військову ситуацію на північ від Соледару як "важку" та заявив, що українські сили контратакують у напрямку Яковлівки (14 км на північний схід від Бахмута). Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська провели невдалі контратаки на південний захід від Бахмуту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки та просувалися в районі Бахмута станом на 27 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 червня, показують, що російські війська, ймовірно, скоротили українські тактичні успіхи поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута) станом на 27 червня, хоча неясно, коли саме російські війська досягли цих успіхів.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки зі своїх позицій у Берхівці та Дубово-Василівці (6 км на північний захід від Бахмута), а також у напрямку Миньківки (13 км на північний схід від Бахмута). Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського.

27 червня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Первомайського (6 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Російське державне ЗМІ RT стверджує, що російські війська в Мар’їнці поступово просуваються, а наступаюча російська піхота час від часу завдає артилерійських ударів по українських позиціях на відстані 15-20 метрів від їхніх позицій.

Повідомляється, що українські сили незначно просунулися в райони, які російські проксі-сили окупували з 2014 року. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що українські сили незначно просунулися на схід від Красногорівки (безпосередньо на захід від міста Донецька) станом на 27 червня, це перший зареєстрований випадок українського сили, що повертають територію, окуповану до 2014 року.

Проте ISW не спостерігало незалежного підтвердження того, що українські сили відвойовують давно окуповану територію. Міністерство оборони Великобританії оцінило, що нещодавні українські атаки, ймовірно, перенапружили сили так званої "ДНР" і Чечні, які діють у Донецькій області.

"Південна вісь"

27 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Речник Генштабу України Андрій Ковальов заявив, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новодарівка-Приютне (Велика Новосілка).

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що Східне угруповання військ відбило три українські атаки в районі Великої Новосілки. Російське джерело повідомило, що українські сили здійснили невдалі атаки поблизу Новодонецького (11 км на південний схід від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські війська відбили чотири українські атаки поблизу Рівнополя (9 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що в районі Времівського виступу тривають важкі бої, і попереджали, що якщо українські сили просунуться далі, вони, ймовірно, зможуть відрізати Времівський виступ. Російський військовий блогер висловив занепокоєння тим, що українські війська готуються до подальшого наступу на південнодонецькому напрямку, незважаючи на негоду.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на Рівнопільському напрямку. Речник російського Східного угруповання військ Олег Чехов заявив, що російські війська знищили український підрозділ поблизу Сторожевого (3 км на південь від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новодарівки (14 км на південний захід від Великої Новосілки). Пов’язаний із Кремлем військовий блогер визнав українське звільнення Рівнополя та стверджував, що українські війська досягли додаткових успіхів у районі Рівнополя.

27 червня російські та українські війська продовжили обмежені наземні атаки на західному Запоріжжі. Ковальов заявив, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новоданилівка-Роботине (Оріхів). Російське МО заявило, що російські війська зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Рогов стверджував, що російські сили зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу в районі Мирного (17 км на південний захід від Оріхова). Рогов стверджував, що українські сили відновили атаки поблизу Роботиного, щоб відновити контроль над раніше звільненими українськими позиціями на північ від населеного пункту, який російські війська відбили 26 червня.

Російські військові блогери стверджували, що П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) залишаються в спірній "сірій зоні", а поблизу населеного пункту тривають позиційні бої. Однак на відео з геолокацією, опублікованому 27 червня, видно, як російський 429-й мотострілецький полк (19-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) завдає ударів по українських позиціях у П’ятихактах.

27 червня Рогов опублікував кадри, на яких нібито видно, як підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) діють поблизу Роботиного.

Російські військові блогери висловили стурбованість спробами українців просунутися на південь від Херсона. Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що українські війська намагаються розширити свій "плацдарм" біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

ISW наразі не дає оцінки того, наскільки українські війська створили плацдарм у цього району, зазначаючи лише те, що ми вважаємо, що українські сили зайняли й утримують певні позиції на східному (лівому) березі. На геолокаційному відео, опублікованому 26 червня, видно російські бронетранспортери, нібито з 7-го гвардійського гірського десантно-штурмового (ВДВ) дивізія, яка діяла біля Антонівського мосту.

Інший військовий блогер зазначив, що російські елементи ВДВ у ніч на 26 червня обстріляли українські позиції біля Антонівського мосту ракетами та застосували російську термобаричну артилерійську систему ТОС-1. Також він заявив, що руйнування дамби Новокаховської гідроелектростанції (КГЕС) забезпечує українським силам свободу пересування, але російські сили продовжують відбивати наступ українців, що може свідчити про те, що українські сили проводять певні операції в цьому районі.

Російське джерело стверджує, що українські сили продовжують обстрілювати Крим за допомогою безпілотників. Російський військовий блогер заявив, що російська ППО знищила український безпілотник із вибухівкою поблизу Джанкоя.

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