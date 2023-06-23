ЗСУ можуть посилити удари по маршрутах логістики росіян на півдні, - ISW

ЗСУ можуть активізувати зусилля щодо завдання ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. За стурбованістю російських блогерів можна зробити висновок, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.
Також учора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару мостом через озеро Сиваш.
Ключові висновки ISW:
Удари по Чонгарському мосту
Вчора вранці, 22 червня, було завдано удару по Чонгарських мостах, які з'єднують Крим та Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.
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