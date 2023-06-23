ЗСУ можуть посилити удари по маршрутах логістики росіян на півдні, - ISW

На думку експертів ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. За стурбованістю російських блогерів можна зробити висновок, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.

Також учора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару мостом через озеро Сиваш.

Ключові висновки ISW:

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 22 червня досягли успіхів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що Міноборони до кінця червня сформує "резервну армію" та зміцнить ключові з'єднання Західного військового округу в рамках наміченої реструктуризації сил.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що у західних партнерів різні очікування щодо контрнаступу України, і заявив, що ЗСУ проводитимуть операції так, як Україна вважає за потрібне, незалежно від тиску з боку інших країн.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки в районі рубежу Куп'янськ - Сватове.

Українські сили продовжили контрнаступні дії у районі Кремінної.

Російські сили провели обмежені наземні атаки у районі Бахмута.

Російські та українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські сили продовжили контрнаступні дії на заході Запорізької області.

Російські війська перекидають підрозділи спецназу ГРУ до Курської та Брянської областей для боротьби з російськими партизанами.

Удари по Чонгарському мосту

Вчора вранці, 22 червня, було завдано удару по Чонгарських мостах, які з'єднують Крим та Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.