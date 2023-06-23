ВСУ могут усилить удары по маршрутам логистики россиян на юге, - ISW

ВСУ могут активизировать усилия по нанесению ударов по российским наземным коммуникациям на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов ISW, украинские военные могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения. По нарастающей обеспокоенности российских блогеров можно сделать вывод, что войска РФ могут все больше опасаться за целостность своих логистических маршрутов на юге Украины.
Также вчера, 22 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Якимовке Запорожской области. Кроме того, росСМИ утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.
Ключевые выводы ISW:
Удары по Чонгарскому мосту
Вчера утром, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Объекты инфраструктуры находятся на временно оккупированной территории. Оккупанты утром заявили об обстреле автомобильных мостов. По данным росСМИ, удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.
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