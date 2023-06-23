ВСУ могут усилить удары по маршрутам логистики россиян на юге, - ISW

По мнению экспертов ISW, украинские военные могут усилить удары по тылам и уязвимым районам вдоль наземных коммуникаций оккупантов, чтобы нарушить их пути снабжения. По нарастающей обеспокоенности российских блогеров можно сделать вывод, что войска РФ могут все больше опасаться за целостность своих логистических маршрутов на юге Украины.

Также вчера, 22 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Якимовке Запорожской области. Кроме того, росСМИ утверждали, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на трассе E105. Некоторые российские источники также утверждали, что ВСУ также нанесли удар по мосту через озеро Сиваш.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, 22 июня добились успехов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Минобороны к концу июня сформирует "резервную армию" и укрепит ключевые соединения Западного военного округа в рамках намеченной реструктуризации сил.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у западных партнеров разные ожидания в отношении контрнаступления Украины, и заявил, что ВСУ будут проводить операции так, как Украина считает нужным, независимо от давления со стороны других стран.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки в районе рубежа Купянск — Сватово.

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия в районе Кременной.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Российские войска перебрасывают подразделения спецназа ГРУ в Курскую и Брянскую области для борьбы с российскими партизанами.

Удары по Чонгарскому мосту

Вчера утром, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Объекты инфраструктуры находятся на временно оккупированной территории. Оккупанты утром заявили об обстреле автомобильных мостов. По данным росСМИ, удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.