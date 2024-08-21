ЗСУ можуть піти у контрнаступ у 2025 році, але потрібні три умови, - The Telegraph

Збройні сили України у 2025 році можуть піти у контрнаступ, попри те, що російська армія все ще зосереджена у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, наразі є кілька факторів, які все ще можуть підірвати рішучість Москви.

По-перше, якщо Україна і надалі матиме успіх у Курську, то Росії можливо, доведеться вивести більше сил з окупованих територій. Це потенційно послабить їхні оборонні позиції та допоможе українським військам розширити дальність ударів безпілотників.

По-друге, українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути розгорнуті для посилення або у Курській або у Донецькій областях, залежно від того, де російські сили демонструють ознаки слабкості. Така гнучкість може дозволити Києву провести контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один наступ на окупований Донбас.

Як пише The Telegraph, третім фактором є знищення Україною Чорноморського флоту РФ та прискорений демонтаж російської мережі протиповітряної оборони в Криму. Це змусило російські війська на півострові перейти до оборони, ймовірно це вплине на те, Крим стане наступною мішенню. А Керченський міст, який вже є частою мішенню українських диверсій, буде зруйнований найближчим часом.

Що відбувається на фронті

У 2022 році Україна змогла провести низку великих наступальних операцій. та відкинути війська РФ від Києва, звільнити північ України, Харківську та Херсонську області.

У 2023 році Україна готувала новий контрнаступ. Але ЗСУ зіткнулися з сильною обороною ворога у Запорізькій та Донецькій областях.

На початку серпня цього року Україна розпочала операцію у Курській області, яка значною мірою може вплинути на ситуацію вздовж всіє лінії фронту.

Детальніше про те, чого чекати від операції Сил оборони у Курській області та як це може змінити війну - у нашому матеріалі.

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