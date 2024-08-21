ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году, но нужны три условия, - The Telegraph

Вооруженные силы Украины в 2025 году могут пойти в контрнаступление, несмотря на то, что российская армия все еще сосредоточена в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, есть несколько факторов, которые все еще могут подорвать решимость Москвы.

Во-первых, если Украина и дальше будет иметь успех в Курске, то России, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть развернуты для усиления либо в Курской, либо в Донецкой областях, в зависимости от того, где российские силы демонстрируют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

Третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота РФ и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне, вероятно это повлияет на то, что Крым станет следующей мишенью. А Керченский мост, уже являющийся частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время.

Что происходит на фронте

В 2022 году Украина смогла провести ряд крупных наступательных операций. и отвергнуть войска РФ от Киева, освободить север Украины, Харьковскую и Херсонскую области.

В 2023 году Украина готовила новое контрнаступление. Но ВСУ столкнулись с сильной обороной врага в Запорожской и Донецкой областях.

В начале августа этого года Украина начала операцию в Курской области, которая может в значительной степени повлиять на ситуацию вдоль всей линии фронта.

Детальнее о том, чего ждать от операции Сил обороны в Курской области и как это может изменить войну - в нашем материале.

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