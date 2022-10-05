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ЗСУ над морем біля Очакова збили російський беспілотник

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Миколаїв, Середа 05 жовтня 2022 13:33
ЗСУ над морем біля Очакова збили російський беспілотник Фото: ЗСУ над морем біля Очакова збили російський беспілотник (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 5 жовтня, українські військові над морем біля Очакова збили російський беспілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на ранок середи, 5 жовтня, українським військовим вдалося збити два російські гелікоптери - Мі-24 і Мі-8.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 5 жовтня атакували іранськими дронами Україну. Захисники збили шість із них.

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