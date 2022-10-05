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ВСУ над морем возле Очакова сбили российский беспилотник

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Николаев, Среда 05 октября 2022 13:33
ВСУ над морем возле Очакова сбили российский беспилотник Фото: ВСУ над морем возле Очакова сбили российский беспилотник (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 5 октября, украинские военные над морем у Очакова сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на утро среды, 5 октября, украинским военным удалось сбить два российских вертолета - Ми-24 и Ми-8.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 5 октября атаковали иранскими дронами Украину. Защитники сбили шесть из них.

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