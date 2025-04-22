ЗСУ могли просунутися біля Куп'янська, ворог тисне під Лиманом і Торецьком: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

21 квітня тривали бойові дії в прикордонних районах Курської області. Російські "воєнкори" розповідали, що бої тривають на південний захід від Суджі біля Олешні та на південь від Суджі біля Горналя.

В Міноборони РФ 21 квітня заявили, що ЗСУ нібито порушили "Великоднє перемир'я", атакуючи поблизу Олешні 20 квітня.

20 квітня російські джерела ISW розповідали, що російські та чеченські підрозбіли нещодавно начебто відбили українську атаку поблизу Гоптарівки (на південний схід від Суджі вздовж адміністративного кордону Курської та Бєлгородської областей) 20 квітня в порушення "Великоднього перемир'я".

21 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська нещодавно завдали удару по пусковому майданчику російських безпілотників поблизу Тьоткіно Курської області (на захід від Суджі) і поранили та вбили до 20 операторів БПЛА.

21 квітня на північному заході Бєлгородської області тривали бої. Російські блогери стверджували, що 21 квітня Сили оборони України продовжували наступати поблизу Попівки та Демидівк.

21 квітня російський"воєнкор" заявив, що 20 квітня ЗСУ начебто безуспішно наступали на Попівку та Демидівку, порушуючи "Великоднє перемир'я".

"Північна вісь"

Український чиновник звинуватив Росію в порушенні "Великоднього перемир'я" 20 квітня на тлі продовження російських атак на півночі Сумської області 21 квітня.

21 квітня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи чисельністю близько 15 осіб намагаються просунутися через міжнародний кордон у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Демченко повідомив, що російські загарбники атакують поблизу Басівки, Новенького та Журавки, і що ворог час від часу використовує всюдиходи (квадроцикли), щоб просуватися якнайшвидше та глибше, щоб закріпитися в очікуванні підкріплення.

21 квітня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська продовжують атакувати у невизначених районах Сумської області..

21 квітня речник українського прикордонного підрозділу заявив, що 20 квітня війська РФ порушили режим перемир'я, завдавши удару з безпілотників по Семенівці.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

21 квітня український чиновник звинуватив РФ у порушенні "Великоднього перемир'я" на півночі Харківської області 20 квітня.

Командир української артилерійської батареї, яка діяла на Вовчанському напрямку, вранці 21 квітня заявив, що протягом минулої доби росіяни вели в цьому районі удари з безпілотників і мінометів.

Командувач повідомив, що російські окупанти в цьому районі використовували "Великоднє перемир'я" насамперед для посилення позицій, ротації особового складу та підготовки до штурмових дій.

Також командувач зазначив, що на Вовчанському напрямку війська РФ почали вести механізований штурм із застосуванням бронетехніки за підтримки 10-20 мотоциклів.

21 квітня російський блогер заявив, що ані російські, ані українські війська не проводили "широкомасштабних" військових дій на Харківському напрямку під час перемир'я 20 квітня, але бої тривали після завершення перемир'я о 00:00 21 квітня.

Операція РФ №2 - Луганська область

Українські джерела ISW звинуватили війська РФ у порушенні "Великоднього перемир'я" на Куп'янському напрямку 20 квітня на тлі того, що 21 квітня в цьому районі тривали бої.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України зайняли північно-західну частину Петропавлівки (на схід від Куп'янська), але цього просування, ймовірно, не відбулося протягом останніх 24 годин, пишуть експерти ISW.

У звіті SITREP Генерального штабу ЗСУ від 21 квітня 08:00 повідомлялося, що війська РФ атакували біля Красного Першого та Голубівки, але незрозуміло, чи відбулися деякі атаки 20 квітня під час "Великоднього перемир'я".

У SITREP Генштабу ЗСУ від 20 квітня 22:00 випливало, що російські загарбники порушили перемир'я, атакуючи поблизу Голубівки 20 квітня.

Речник української артилерійської бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, 21 квітня заявив, що вдень 20 квітня росіяни безуспішно намагалися форсувати річку Оскіл, порушуючи "Великоднє перемир'я".

Речник української артилерійської бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, 21 квітня заявив, що війська РФ постійно ведуть штурм невеликими групами в районі Дворічної та зосереджують у цьому районі основні сили.

Українська бригада, яка діяла на Куп'янському та Лиманському напрямках, 20 квітня заявила, що війська РФ не можуть здійснювати "масовані штурми" в цьому районі та атакують невеликими групами по дві-три піхотинці.

В українській бригаді повідомили, що на інших ділянках Куп'янського та Лиманського напрямків російські загарбники використовують особливості місцевості для окопання біля дерев.

Українські джерела ISW звинуватили війська РФ у порушенні "Великоднього перемир'я" на напрямку Борової 20 квітня на тлі того, що 21 квітня в цьому районі тривали бої.

У звіті SITREP Генштабу ЗСУ від 21 квітня 16:00 повідомлялося, що того дня російські окупанти атакували на південний схід від Борової поблизу Греківки.

У звіті SITREP від 21 квітня 08:00 повідомлялося, що росіяни атакували іля Надії, але незрозуміло, чи відбулися якісь атаки 20 квітня під час "Великоднього перемир'я", зазначають у ISW.

Також у SITREP Генштабу ЗСУ від 20 квітня 22:00 випливало, що росіяни порушили перемир'я, атакуючи поблизу Надії 20 квітня.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Лиману, на тлі того, що українські та російські джерела ISW звинувачували один одного в порушенні "Великоднього перемир'я" на Лиманському напрямку 20 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 квітня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Ямполівки.

У SITREP Генштабу ЗСУ від 21 квітня 16:00 повідомлялося, що того дня росіяни атакували в районі Нового, Новомихайлівки, Мирного та Колодязів, а також у районі Торського. 21 квітня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в Новому.

У Генштабі ЗСУ повідомляли від 21 квітня 08:00, що ворог атакував поблизу Мирного, Катеринівки, Нового та Ямполівки.

У SITREP Генштабу ЗСУ від 20 квітня 22:00 випливало, що війська РФ порушили "Великоднє перемир'я", атакуючи поблизу Мирного, Катеринівки, Нового та Ямполівки 20 квітня.

20 квітня російські блогери заявили, що ЗСУ начебто завдали ударів з безпілотників і артилерії по районах поблизу Колодязів, Ямполівки, Тернів та Кремінної всупереч "Великодньому перемир’ю".

Операція РФ №3 - Донецька область

Українські та російські джерела ISW 21 квітня звинуватили одне одного в порушенні "Великоднього перемир'я" на Сіверському напрямку 20 квітня.

У звіті SITREP Генштабу ЗСУ від 21 квітня 08:00 повідомлялося, що росіяни атакували біля Білогорівки та Івано-Дар'ївки 20 та 21 квітн. В ОСУВ "Хортиця" 21 квітня повідомили, що війська РФ атакували ці ж населені пункти.

Зі звіту Генштаба ЗСУ 20 квітня 22:00 випливало, що російські окупанти порушили перемир'я, атакуючи 20 квітня поблизу Білогорівки та Івано-Дар'ївки.

В Міноборони РФ 21 квітня розповідали, що ЗСУ начебто порушили перемир'я, наступаючи на Білогорівку 20 квітня.

Українська бригада, яка діє на Сіверському напрямку, повідомила 20 квітня, що ситуація в цьому районі залишається напруженою, і що російські окупанти часто завдають ударів з безпілотників і атакують на мотоциклах.

20 квітня війська РФ продовжили наступальні дії на напрямку Часового Яру, а українські та російські джерела ISW 21 квітня звинуватили одне одного в порушенні перемир'я 20 квітня.

21 квітня російські загарбники наступали на північ від Часового Яру поблизу Маркового.

У Генштабі ЗСУ 21 квітня о 8:00 повідомили, що війська РФ атакували біля самого Часового Яру, поблизу Ступочок і Білої Гори.

20 квітня російські "воєнкори" розповідали, що ЩСУ начебто порушили перемир’я, нібито обстрілявши окуповану Горлівку, та здійснивши удари з безпілотників і артилерії по Часовому Яру.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 21 квітня повідомив, що найбільш активною територією Часового Яру залишаються райони Північний і Новопівічний, а також центральна частина населеного пункту.

Машовець зазначив, що російські загарбники продовжують спроби обійти місто, атакуючи біля Ступочок і на північ уздовж лінії Маркове-Майське, намагаючись охопити позиції ЗСУ в Часовому Яру. За словами Машовця, Часів Яр став спірною "сірою" зоною.

Нещодавно російські окупанти просунулися на Торецькому напрямку. Як показують опубліковані 19 та 21 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися до південно-західних околиць Торецька та східнї частини Дачного.

21 квітня російські блогери стверджували, що путінські війська начебто просунулися далі в центральну частину Дачного, на поля на схід від Дачного, біля Кримського, поблизу Сухої Балки.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Диліївки, Дружби, Щербинівки та Сухої Балки 21 квітня.

20 і 21 квітня російські джерела ISW стверджували, що Сили оборони України начебто порушили перемир'я, наступаючи в районі Сухої Балки.

Українські та російські джерела ISW звинуватили один одного в порушенні "Великоднього перемир'я" на Покровському напрямку 20 квітня на тлі бойових дій, які тривали в цьому районі 21 квітня.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 21 квітня війська РФ атакували біля Миролюбівки та Єлизаветівки, а також коло Котлиного. Російські джерела ISW стверджували, що бої тривали на південь від Покровська біля Шевченка, а ЗСУ контратакували біля Миролюбівки.

Російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська продовжували наступати та атакувати, щоб відтіснити ЗСУ від Звірового протягом усього "перемир'я".

20 квітня російські джерела ISW розповідали, що на Покровському напрямку ЗСУ контратакували в районі Тарасівки, Котлиного та Леонтовичів.

Військовослужбовець української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що росіяни вичерпали резерви важкої техніки на цьому напрямку, що спричинило останнім часом активне використання РФ баггі та мотоциклів.

Українські та російські ISW джерела звинуватили один одного в порушенні Великоднього перемир'я на Новопавлівському напрямку 20 квітня на тлі бойових дій, які тривали в цьому районі 21 квітня.

21 квітня в Генштабі ЗСУ та російські джерела ISW повідомили, що війська РФ атакували біля Успенівки, Котлярівки, Новоолександрівки, Надіївки, Горіхового і Троїцького.

Також у Генштабі ЗСУ повідомлялм, що 20 квітня росіяни атакували біля Успенівки та на схід від Новопавлівки в районі Новоолександрівки та Преображенки.

20 квітня російський блогер заявив, що ЗСУ завдали ударів з безпілотників по позиціях війська РФ біля Успенівки.

Українські та російські джерела ISW звинуватили один одного в порушенні "Великоднього перемир'я" на Курахівському напрямку 20 квітня на тлі бойових дій, які тривали в цьому районі 21 квітня.

У звіті Генштабу ЗСУ від 21 квітня 16:00 повідомлялося, що 21 квітня російські окупанти атакували біля Костянтинополя та Розлива. 21 квітня російські блогери розповідали, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря (на захід від Курахового), а вранці війська РФ відновили наступальні операції на Багатир та Одрадне.

У Генштабі ЗСУ звинуватили війська РФ у порушенні "Великоднього перемир'я" на напрямку Великої Новосілки 20 квітня внаслідок продовження бойових дій у цьому районі 21 квітня.

У звіті Генштабу ЗСУ від 21 квітня 16:00 повідомлялося, що війська РФ атакували поблизу Вільного Поля та Новосілки 21 квітня, а також біля Скудного 20 квітня.

21 квітня радник мера нині окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що війська РФ укріплюють свої позиції на північний захід від Маріупольського району в Микільській громаді. Андрющенко заявив, що росіяни перекидають інженерні засоби та фортифікаційні будівельні матеріали та готуються не лише до наступу, а й до оборони.

"Південна вісь"

21 квітня російські загарбники продовжили наступальні дії на заході Запорізької області. Але просування з боку військ РФ не було.

У звіті Генштабу ЗСУ від 21 квітня 16:00 повідомлялося, що російські окупанти атакували біля Степового 21 квітня. 21 квітня російські блогери заявили, що путінські війська продовжували атаки біля Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Малої Токмачки.

21 квітня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин повідомив, що з 20 по 21 квітня на Оріхівському напрямку російські окупанти завдали значно менше артилерійських і безпілотних ударів, ніж зазвичай, і що ворог використав "Великоднє перемир'я" для перегрупування, евакуації поранених, відновлення позицій і загороджень, а також проведення розвідки для підготовки до наступу.

21 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники укріплюють свої позиції та переміщують живу силу та боєприпаси з окупованого Криму через Приморськ у напрямку Токмака та Пологів.

Головне управління військової розвідки Міноборони України 21 квітня повідомило, що Сили оборони знищили російську РЛС "Гармон-М" у невстановленому районі Запорізької області.

21 квітня російські загарбники продовжили наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 21 квітня від Генерального штабу ЗСУ вказувалося, що з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники продовжували активно тиснути на Покровському напрямку.