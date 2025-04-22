ВСУ могли продвинуться возле Купянска, враг давит под Лиманом и Торецком: карты ISW

Операция ВСУ в России

21 апреля продолжались боевые действия в приграничных районах Курской области. Российские "военкоры" рассказывали, что бои идут на юго-запад от Суджи возле Алешни и на юг от Суджи возле Горналя.

В Минобороны РФ 21 апреля заявили, что ВСУ якобы нарушили "Пасхальное перемирие", атакуя вблизи Алешни 20 апреля.

20 апреля российские источники ISW рассказывали, что российские и чеченские подразделения недавно якобы отбили украинскую атаку вблизи Гоптаровки (к юго-востоку от Суджи вдоль административной границы Курской и Белгородской областей) 20 апреля в нарушение "Пасхального перемирия".

21 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска недавно нанесли удар по пусковой площадке российских беспилотников вблизи Теткино Курской области (к западу от Суджи) и ранили и убили до 20 операторов БПЛА.

21 апреля на северо-западе Белгородской области продолжались бои. Российские блогеры утверждали, что 21 апреля Силы обороны Украины продолжали наступать вблизи Поповки и Демидовки.

21 апреля российский "военкор" заявил, что 20 апреля ВСУ якобы безуспешно наступали на Поповку и Демидовку, нарушая "Пасхальное перемирие".

"Северная ось"

Украинский чиновник обвинил Россию в нарушении "Пасхального перемирия" 20 апреля на фоне продолжения российских атак на севере Сумской области 21 апреля.

21 апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы численностью около 15 человек пытаются продвинуться через международную границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Демченко сообщил, что российские захватчики атакуют вблизи Басовки, Новенького и Журавки, и что враг время от времени использует вездеходы (квадроциклы), чтобы продвигаться как можно быстрее и глубже, чтобы закрепиться в ожидании подкрепления.

21 апреля российский "военкор" заявил, что путинские войска продолжают атаковать в неопределенных районах Сумской области.

21 апреля представитель украинского пограничного подразделения заявил, что 20 апреля войска РФ нарушили режим перемирия, нанеся удар с беспилотников по Семеновке.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

21 апреля украинский чиновник обвинил РФ в нарушении "Пасхального перемирия" на севере Харьковской области 20 апреля.

Командир украинской артиллерийской батареи, которая действовала на Волчанском направлении, утром 21 апреля заявил, что за прошедшие сутки россияне вели в этом районе удары с беспилотников и минометов.

Командующий сообщил, что российские оккупанты в этом районе использовали "Пасхальное перемирие" прежде всего для усиления позиций, ротации личного состава и подготовки к штурмовым действиям.

Также командующий отметил, что на Волчанском направлении войска РФ начали вести механизированный штурм с применением бронетехники при поддержке 10-20 мотоциклов.

21 апреля российский блогер заявил, что ни российские, ни украинские войска не проводили "широкомасштабных" военных действий на Харьковском направлении во время перемирия 20 апреля, но бои продолжались после завершения перемирия в 00:00 21 апреля.

Операция РФ №2 - Луганская область

Украинские источники ISW обвинили войска РФ в нарушении "Пасхального перемирия" на Купянском направлении 20 апреля на фоне того, что 21 апреля в этом районе продолжались бои.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины заняли северо-западную часть Петропавловки (к востоку от Купянска), но этого продвижения, вероятно, не произошло в течение последних 24 часов, пишут эксперты ISW.

В отчете SITREP Генерального штаба ВСУ от 21 апреля 08:00 сообщалось, что войска РФ атаковали возле Красного Первого и Голубовки, но непонятно, произошли ли некоторые атаки 20 апреля во время "Пасхального перемирия".

В SITREP Генштаба ВСУ от 20 апреля 22:00 следовало, что российские захватчики нарушили перемирие, атакуя вблизи Голубовки 20 апреля.

Представитель украинской артиллерийской бригады, которая действовала на Купянском направлении, 21 апреля заявил, что днем 20 апреля россияне безуспешно пытались форсировать реку Оскол, нарушая "Пасхальное перемирие".

Представитель украинской артиллерийской бригады, которая действует на Купянском направлении, 21 апреля заявил, что войска РФ постоянно ведут штурм небольшими группами в районе Двуречной и сосредотачивают в этом районе основные силы.

Украинская бригада, которая действовала на Купянском и Лиманском направлениях, 20 апреля заявила, что войска РФ не могут осуществлять "массированные штурмы" в этом районе и атакуют небольшими группами по две-три пехотинца.

В украинской бригаде сообщили, что на других участках Купянского и Лиманского направлений российские захватчики используют особенности местности для окопания возле деревьев.

Украинские источники ISW обвинили войска РФ в нарушении "Пасхального перемирия" на направлении Боровой 20 апреля на фоне того, что 21 апреля в этом районе шли бои.

В отчете SITREP Генштаба ВСУ от 21 апреля 16:00 сообщалось, что в тот день российские оккупанты атаковали к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки.

В отчете SITREP от 21 апреля 08:00 сообщалось, что россияне атаковали возле Надежды, но непонятно, произошли ли какие-то атаки 20 апреля во время "Пасхального перемирия", отмечают в ISW.

Также в SITREP Генштаба ВСУ от 20 апреля 22:00 следовало, что россияне нарушили перемирие, атакуя вблизи Надежды 20 апреля.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Лимана, на фоне того, что украинские и российские источники ISW обвиняли друг друга в нарушении "Пасхального перемирия" на Лиманском направлении 20 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 апреля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на юго-восток от Ямполевки.

В SITREP Генштаба ВСУ от 21 апреля 16:00 сообщалось, что в тот день россияне атаковали в районе Нового, Новомихайловки, Мирного и Колодезей, а также в районе Торского. 21 апреля российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в Новом.

В Генштабе ВСУ сообщали от 21 апреля 08:00, что враг атаковал вблизи Мирного, Катериновки, Нового и Ямполовки.

В SITREP Генштаба ВСУ от 20 апреля 22:00 следовало, что войска РФ нарушили "Пасхальное перемирие", атакуя вблизи Мирного, Катериновки, Нового и Ямполевки 20 апреля.

20 апреля российские блогеры заявили, что ВСУ якобы нанесли удары с беспилотников и артиллерии по районам вблизи Колодезей, Ямполевки, Тернов и Кременной вопреки "Пасхальному перемирию".

Операция РФ №3 - Донецкая область

Украинские и российские источники ISW 21 апреля обвинили друг друга в нарушении "Пасхального перемирия" на Северском направлении 20 апреля.

В отчете SITREP Генштаба ВСУ от 21 апреля 08:00 сообщалось, что россияне атаковали возле Белогоровки и Ивано-Дарьевки 20 и 21 апреля. В ОСГВ "Хортица" 21 апреля сообщили, что войска РФ атаковали эти же населенные пункты.

Из отчета Генштаба ВСУ 20 апреля 22:00 следовало, что российские оккупанты нарушили перемирие, атакуя 20 апреля вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

В Минобороны РФ 21 апреля рассказывали, что ВСУ якобы нарушили перемирие, наступая на Белогоровку 20 апреля.

Украинская бригада, действующая на Северском направлении, сообщила 20 апреля, что ситуация в этом районе остается напряженной, и что российские оккупанты часто наносят удары с беспилотников и атакуют на мотоциклах.

20 апреля войска РФ продолжили наступательные действия на направлении Часового Яра, а украинские и российские источники ISW 21 апреля обвинили друг друга в нарушении перемирия 20 апреля.

21 апреля российские захватчики наступали к северу от Часового Яра вблизи Марково.

В Генштабе ВСУ 21 апреля в 8:00 сообщили, что войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, вблизи Ступочек и Белой Горы.

20 апреля российские "военкоры" рассказывали, что ВСУ якобы нарушили перемирие, якобы обстреляв оккупированную Горловку, и осуществив удары с беспилотников и артиллерии по Часовому Яру.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 21 апреля сообщил, что наиболее активной территорией Часового Яра остаются районы Северный и Новополучный, а также центральная часть населенного пункта.

Машовец отметил, что российские захватчики продолжают попытки обойти город, атакуя возле Ступочек и на север вдоль линии Марково-Майское, пытаясь охватить позиции ВСУ в Часовом Яру. По словам Машовца, Часовый Яр стал спорной "серой" зоной.

Недавно российские оккупанты продвинулись на Торецком направлении. Как показывают опубликованные 19 и 21 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к юго-западным окраинам Торецка и восточной части Дачного.

21 апреля российские блогеры утверждали, что путинские войска якобы продвинулись дальше в центральную часть Дачного, на поля к востоку от Дачного, возле Крымского, вблизи Сухой Балки.

Войска РФ атаковали под самым Торецком, возле Дачного, Делиевки, Дружбы, Щербиновки и Сухой Балки 21 апреля.

20 и 21 апреля российские источники ISW утверждали, что Силы обороны Украины якобы нарушили перемирие, наступая в районе Сухой Балки.

Украинские и российские источники ISW обвинили друг друга в нарушении "Пасхального перемирия" на Покровском направлении 20 апреля на фоне боевых действий, которые продолжались в этом районе 21 апреля.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 21 апреля войска РФ атаковали возле Миролюбовки и Елизаветовки, а также возле Котлино. Российские источники ISW утверждали, что бои шли к югу от Покровска возле Шевченко, а ВСУ контратаковали возле Миролюбовки.

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска продолжали наступать и атаковать, чтобы оттеснить ВСУ от Зверева в течение всего "перемирия".

20 апреля российские источники ISW рассказывали, что на Покровском направлении ВСУ контратаковали в районе Тарасовки, Котлино и Леонтовичей.

Военнослужащий украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, сообщил, что россияне исчерпали резервы тяжелой техники на этом направлении, что привело в последнее время к активному использованию РФ багги и мотоциклов.

Украинские и российские ISW источники обвинили друг друга в нарушении Пасхального перемирия на Новопавловском направлении 20 апреля на фоне боевых действий, которые продолжались в этом районе 21 апреля.

21 апреля в Генштабе ВСУ и российские источники ISW сообщили, что войска РФ атаковали возле Успеновки, Котляровки, Новоалександровки, Надеевки, Орехово и Троицкого.

Также в Генштабе ВСУ сообщали, что 20 апреля россияне атаковали возле Успеновки и к востоку от Новопавловки в районе Новоалександровки и Преображенки.

20 апреля российский блогер заявил, что ВСУ нанесли удары с беспилотников по позициям войска РФ возле Успеновки.

Украинские и российские источники ISW обвинили друг друга в нарушении "Пасхального перемирия" на Кураховском направлении 20 апреля на фоне боевых действий, которые продолжались в этом районе 21 апреля.

В отчете Генштаба ВСУ от 21 апреля 16:00 сообщалось, что 21 апреля российские оккупанты атаковали возле Константинополя и Разлива. 21 апреля российские блогеры рассказывали, что ВСУ контратаковали вблизи Багатира (к западу от Курахово), а утром войска РФ возобновили наступательные операции на Багатир и Отрадное.

В Генштабе ВСУ обвинили войска РФ в нарушении "Пасхального перемирия" на направлении Великой Новоселки 20 апреля в результате продолжения боевых действий в этом районе 21 апреля.

В отчете Генштаба ВСУ от 21 апреля 16:00 сообщалось, что войска РФ атаковали вблизи Свободного Поля и Новоселки 21 апреля, а также возле Скудного 20 апреля.

21 апреля советник мэра ныне оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что войска РФ укрепляют свои позиции к северо-западу от Мариупольского района в Никольской общине. Андрющенко заявил, что россияне перебрасывают инженерные средства и фортификационные строительные материалы и готовятся не только к наступлению, но и к обороне.

"Южная ось"

21 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на западе Запорожской области. Но продвижения со стороны войск РФ не было.

В отчете Генштаба ВСУ от 21 апреля 16:00 сообщалось, что российские оккупанты атаковали возле Степного 21 апреля. 21 апреля российские блогеры заявили, что путинские войска продолжали атаки возле Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Малой Токмачки.

21 апреля спикер ВСУ полковник Владислав Волошин сообщил, что с 20 по 21 апреля на Ореховском направлении российские оккупанты нанесли значительно меньше артиллерийских и беспилотных ударов, чем обычно, и что враг использовал "Пасхальное перемирие" для перегруппировки, эвакуации раненых, восстановления позиций и заграждений, а также проведения разведки для подготовки к наступлению.

21 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики укрепляют свои позиции и перемещают живую силу и боеприпасы из оккупированного Крыма через Приморск в направлении Токмака и Пологов.

Главное управление военной разведки Минобороны Украины 21 апреля сообщило, что Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Гармон-М" в неустановленном районе Запорожской области.

21 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 21 апреля от Генерального штаба ВСУ указывалось, что с начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжали активно давить на Покровском направлении.