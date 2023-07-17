Ситуація на фронті сьогодні 17 липня

Росія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі атаки

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Середина-Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Малої Токмачки та Степового Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.