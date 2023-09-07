UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на Мелітопольському напрямку мають нові успіхи, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони України мають певні успіхи на Мелітопольському напрямку.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно", - заявила вона.

Маляр додала, що наступ українських військових на півдні продовжується. 

"Але основне нам потрібно розуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, в якому це заплановано Збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка", - розповіла вона. 

ЗСУ просуваються на півдні

Влітку українські військові посилили наступ у Запорізькій області. Бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. При цьому українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також Сили тиснуть на противника на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються південніше Бахмута. Аналітики ISW вважають, що українські бійці витіснили війська РФ з позицій на південь від Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ