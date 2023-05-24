ЗСУ мають успіхи. Сирський розповів про ситуацію біля Бахмута на ранок

"Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута", - розповів він.

Які переваги для ЗСУ відкриває просування по флангах

В інтерв'ю РБК-Україна речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що наразі сили оборони наближаються до того, щоб взяти Бахмут у тактичне оточення і саме успішне просування по флангах на півдні та півночі від міста наближає командування ЗСУ до здійснення цієї мети.

Наразі також відомо, що в самому Бахмуті ЗСУ контролюють укріпрайон біля "Літака". Про те, що ЗСУ мають успіхи, використовуючи таку тактику свідчать і дані Інституту вивчення війни. В своєму зведенні 24 травня, упорядники стверджують, що окупанти знизили темп наступу на Бахмутському напрямку саме через те, що ЗСУ атакують по флангах.

Захоплення в полон найманця ПВК "Ветеран"

За словами Сирського, під час боїв біля Бахмута українським військовим вдалося полонити найманця ПВК "Ветеран" - приватної військової компанії, яку створив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на противагу діючої ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Окупант зізнався, що він має дуже великий борг по аліментах і "треба було грошей заробити". Він стверджує, що буцімто, у нього не було іншого вибору - "чи до в'язниці, чи сюди" (на війну в Україну, - ред.).

"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у КамАЗи і більше ніхто нас не побачить", - пожалівся найманець Шойгу.

Додамо, що це не перший найманець ПВК "Ветеран", якого ЗСУ беруть у полон на Бахмутському напрямі. До цього до рук Силам оборони потрапив ще один найманець. Він отримав повістку та опинився на війні в Україні.