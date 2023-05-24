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ВСУ имеют успехи. Сырский рассказал о ситуации возле Бахмута на утро

Фото: какая ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении на утро 24 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные на Бахмутском направлении продвигаются и дальше, преуспевая по флангам. В частности, им удалось захватить очередного наемника из ЧВК Минобороны РФ - "Ветеран".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и преуспевают на флангах Бахмута", - рассказал он.

Какие преимущества для ВСУ открывает продвижение по флангам

В интервью РБК-Украина пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время силы обороны приближаются к тому, чтобы взять Бахмут в тактическое окружение и именно успешное продвижение по флангам на юге и севере от города приближает командование ВСУ к осуществлению этой цели.

В настоящее время также известно, что в самом Бахмуте ВСУ контролируют укрепрайон возле "Самолета". О том, что ВСУ имеют успехи, используя такую тактику, свидетельствуют и данные Института изучения войны. В своей сводке 24 мая, составители утверждают, что оккупанты снизили темп наступления на Бахмутском направлении именно из-за того, что ВСУ атакуют по флангам.

Захват в плен наемника ЧВК "Ветеран"

По словам Сырского, во время боев у Бахмута украинским военным удалось пленить наемника ЧВК "Ветеран" - частной военной компании, которую создал министр обороны РФ Сергей Шойгу в противовес действующему ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Оккупант признался, что у него очень большой долг по алиментам и "надо было денег заработать". Он утверждает, что якобы у него не было другого выбора - "в тюрьму или сюда" (на войну в Украину, - ред.).

"Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас погрузят в КамАЗы и больше никто нас не увидит", - пожаловался наемник Шойгу.

Добавим, что это не первый наемник ЧВК "Ветеран", которого ВСУ берут в плен на Бахмутском направлении. До этого в руки Силам обороны попал еще один наемник. Он получил повестку и оказался на войне в Украине.

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Бахмут